«Месть за измену»: раскрыты чудовищные детали расчленения жена на глазах ребенка

Телеканал РЕН ТВ поделился подробностями убийства и расчленения женщины в квартире на Ореховом бульваре в Москве.

Сообщается, что 13 августа правоохранители нашли там останки тела, разложенные в пакеты. При этом в квартире находился муж убитой и ее ребенок. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.

В совершении зверского преступления подозревается ее супруг. По предварительной версии, он решил отомстить 41-летней жене, которая якобы изменяла ему. Женщина вернулась домой и легла спать. Злоумышленник зарезал ее ножом и расчленил, голову и конечности выбросил.

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Во время страшной драмы в доме все это время находился 6-летний ребенок. Расследование по уголовному делу продолжается.