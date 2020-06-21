Мэр Калуги вступился за танцевавших у мемориала ВОВ школьниц в бикини

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Врио главы Калуги Дмитрий Денисов призвал не наказывать школьниц, которые станцевали в бикини около мемориала Победы. Об этом пишет «Подъем».

«Я уверен, что у них не было мотивации чьи-то чувства обидеть, было просто жарко», – заявил он.

При этом Денисов отметил, что по этому факту «будет проведена работа».

«Если не было мотива принизить историческую память, то и стоит к этому событию относиться соответствующим образом», – заключил чиновник.

Полиция и СК начали проверку.