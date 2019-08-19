Механизм начисления стипендий в российских вузах планируют усовершенствовать

В России планируется усовершенствовать механизм начисления стипендий студентам – соответствующие предложения министерство науки и высшего образования должно направить в правительство РФ до 1 марта 2020 года. Об этом студентам Горно-Алтайского государственного университета рассказал министр Михаил Котюков.



По данным ИТАР-ТАСС, во время встречи студенты спросили Котюкова, что делать вузам, где на выплаты отличникам предусмотрено всего 10% стипендиального фонда, возможно ли пересмотреть правила формирования этого фонда.



Котюков рассказал, что сейчас идёт формирование бюджета на ближайшие три года.



– Хочу отметить, что действующая практика формирования стипендиального обеспечения жила несколько в логике, не учитывающей ряд вопросов: по контингенту обучающихся и так далее, – приводит словам министра ИТАР-ТАСС.



Он отметил, что до 1 марта будет проведён анализ, а также предложены механизмы для совершенствования бюджетных процедур.

