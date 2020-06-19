Медведь разорвал пенсионерку и утащил в лес на Сахалине

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Медведь загрыз женщину на глазах у других людей. ЧП произошло на Сахалине 18 июня.

Как сообщает РЕН ТВ, происшествие случилось в Холмском районе в вечернее время суток. Медведь пришел на территорию дачного кооператива «Железнодорожник» и попытался утащить в лес пенсионерку.

Потерпевшая стала звать на помощь. Из домов повыбегали соседи. Они попытались спасти бабушку. Однако медведь стал бросаться на людей, отпугнул их и утащил пенсионерку в лес.

К месту трагедии выдвинулись полицейские и лесники. Ведется поиск медведя.