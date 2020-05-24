Медсестер «изолировали» в морге в Башкирии

Главврач Архангельской ЦРБ в Башкирии Людмила Хатмуллина прокомментировала информацию об изоляции двух медсестер медучреждения в морге. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что двух медсестер поместили туда после контакта с 65-летней пациенткой с COVID-19. Одна из медсестер пожаловалась в прокуратуру.
Хатмуллина заявила, что медики содержались не в морге, а в лаборатории, которая находится в том же здании.
«Там они и ночевали, там у нас постоянно работает человек, и запаха никакого нет», — рассказала главврач.
Руководитель медучреждения также отметила, что схему работы госпиталя и изолятор на пять коек для контактных лиц в БАК-лаборатории согласовали со всеми инстанциями.
Подписывайтесь на 7info: Яндекс Новости/ Яндекс Дзен/ Google News/ Telegram