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Медики рассказали о внезапно возникающих опасных болезнях

Отечественные медработники назвали болезни, которые проявляются резко, не показывая заранее симптомы. В число таких недугов был включен лейкоз.

По словам главы Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева Алексея Масчана, рак крови – одна из наиболее опасных болезней. Она зачастую проявляется как обычная простуда. Бить тревогу нужно, если за неделю вылечиться не выходит.

Также специалисты назвали варикоз опасным недугом. Он возникает у людей, которым более сорока лет. Он может проявиться резко и привести с неожиданной смерти из-за образования тромбов. Кроме того, неожиданно может возникнуть аллергия.

Она способна спровоцировать серьезный отек дыхательных путей, удушье и смерть, заявил аллерголог-иммунолог Михаил Костинов. По словам специалиста, стоит также опасаться быстро прогрессирующей острой формы гриппа. Такое заболевание может убить человека за несколько дней, сообщает РЕН ТВ.

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