Медик рассказал, что делать при укусе клеща

Доктор медицинских наук Борис Менделевич объяснил, что нужно делать, если вас укусил клещ. Специалист отметил, что в 2020 году данные насекомые проснулись на два месяца ранее. Причина тому – ранняя весна.

Медик рекомендовал удалить клеща, если вы нашли его. Но выбрасывать опасное насекомое сразу не нужно. Лучше сдать его на экспертизу для того, чтобы проверить клеща на наличие инфекции, сообщает РЕН ТВ.

– Клещевой энцефалит – тяжелое инфекционное заболевание, которое поражает центральную нервную систему и может привести как к инвалидности, так и летальному исходу, – объяснил Менделевич.

Врач также призвал не забывать о мерах предосторожности. Он отметил, что важно на природе быть в закрытой одежде, пользоваться спецсредствами для защиты от насекомых, а также после возвращения домой проверять тело и отыскивать клещей.