Медик объяснила, почему нельзя есть много яблок

Врач-эндокринолог Зухра Павлова объяснила, почему нельзя кушать яблоки в больших количествах. Дело в том, что эти фркуты могут привести к болезням печени.

Специалист объяснила, почему возможен такой эффект. В яблоках содержатся углеводы, фруктоза и глюкоза. Большое количество фруктозы может быть вредным для организма.

Из-за нее и могут возникнуть проблемы с печенью. Поэтому Павлова рекомендовала употреблять яблоки в умеренных количествах и желательно только на десерт, пишет МК.