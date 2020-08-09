Медик объяснила, почему нельзя есть много яблок

Врач-эндокринолог Зухра Павлова объяснила, почему нельзя кушать яблоки в больших количествах. Дело в том, что эти фркуты могут привести к болезням печени.
Специалист объяснила, почему возможен такой эффект. В яблоках содержатся углеводы, фруктоза и глюкоза. Большое количество фруктозы может быть вредным для организма.
Из-за нее и могут возникнуть проблемы с печенью. Поэтому Павлова рекомендовала употреблять яблоки в умеренных количествах и желательно только на десерт, пишет МК.
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