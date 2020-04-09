Медик объяснил, имеют ли перенесшие корь и ветрянку иммунитет к COVID-19

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Информация о том, что люди имеют иммунитет к коронавирусу, переболев корью или ветрянкой, не имеет под собой почвы. Об этом Пятому каналу рассказал врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Алексей Попович.

По словам эксперта, сегодня это представление является лишь интересной гипотезой, которая до конца не подтверждена.



«Имеются только разрозненные данные, и лабораторные, и эпидемические. То есть требуется время, чтобы подтвердить», – пояснил Попович.

Специалист добавил, что влияние противотуберкулезной вакцины БЦЖ на COVID-19 также не доказано.