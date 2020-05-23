Мать жертвы историка Соколова рассказала о мучительной смерти дочери

Мама аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, которую застрелил, расчленил и пытался спрятать в реке доцент Олег Соколов, впервые высказалась о случившемся. Об этом пишет портал «StarHit».
Женщина говорит, что не верит в раскаяние историка, который написал в тюрьме, что пара должна была обвенчаться весной.
«Она рождалась, чтобы прийти на эту землю, в муках. И она умирала в страшных муках», – заявила мама Анастасии.
Она считает, что встреча с Соколовым и отношения с ним стали единственной большой ошибкой в ее жизни.
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