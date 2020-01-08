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Мать спасшего женщину ценой жизни сына объяснила его поступок

Жительница Павлово объяснила поступок своего сына Сергея Анучина, который погиб, защищая женщину от грабителя. Об этом пишет РИА Новости.

По словам женщины, она всегда учила его не быть трусом. Она рассказала, что молодой человек планировал отслужить в армии и поступить в университет.

Напомним, что 3 января грабитель напал на женщину. На помощь пришли приятели 17 и 18 лет. Во время потасовки злоумышленник ударил их ножом и скрылся. Один из потерпевших скончался на месте. В отношении 58-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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