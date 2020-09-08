Мать развращала 12-летнего сына и «отдавала» его сожителю в Саратове

Суд вынес приговор двум жителям Ленинского района Саратова за преступления против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетнего. Об этом пишет портал «Взгляд-инфо».

По данным следствия, с ноября 2012 года по май 2015 года 34-летний мужчина пять раз совершил действия сексуального характера без применения насилия в отношении сына своей 44-летней сожительницы – мальчика 2003 года рождения.

Дважды мать сама приводила своего малолетнего сына к сожителю-педофилу. Кроме того, с января по апрель 2015 года женщина сама вступала в интимные отношения с 12-летним сыном.

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Оба саратовца не признали свою вину. Мужчину приговорили к 20 годам колонии строгого режима, женщину – к 13 годам колонии общего режима.