Мать пыталась продать ребенка, чтобы купить себе новые сапоги

Жительница Дагестана задержана с поличным при продаже своего ребенка. Она рассказала о случившемся, передает телеканал РЕН ТВ.
Ранее сообщалось, что на встрече в кофейне, которая состоялась 8 октября на востоке Москвы, мать задержали оперативники в момент получения денег предполагаемой покупательницей.
Женщина утверждает, что решила отдать дочь из-за трудной финансовой ситуации. Она заявила, что якобы покупатель сама предложила ей вознаграждение, а она и не знала, что это будут деньги. При этом в переписке, мать девочки сама обозначает сумму.
Злоумышленница заявила, что понимала, что нарушает закон.
«Я не знала, что это незаконно. Я не думала, что это продажа», – заявила она.
Утверждается, что на самом деле женщина хотела на вырученные средства купить сапоги. В переписке с сестрой она обсуждала, какую обувь она себе купит, когда продаст малыша.
Сейчас в отношении женщины возбудили уголовное дело.