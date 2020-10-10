Мать пыталась продать ребенка, чтобы купить себе новые сапоги

Жительница Дагестана задержана с поличным при продаже своего ребенка. Она рассказала о случившемся, передает телеканал РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что на встрече в кофейне, которая состоялась 8 октября на востоке Москвы, мать задержали оперативники в момент получения денег предполагаемой покупательницей.

Женщина утверждает, что решила отдать дочь из-за трудной финансовой ситуации. Она заявила, что якобы покупатель сама предложила ей вознаграждение, а она и не знала, что это будут деньги. При этом в переписке, мать девочки сама обозначает сумму.

Злоумышленница заявила, что понимала, что нарушает закон.

«Я не знала, что это незаконно. Я не думала, что это продажа», – заявила она.

Утверждается, что на самом деле женщина хотела на вырученные средства купить сапоги. В переписке с сестрой она обсуждала, какую обувь она себе купит, когда продаст малыша.

Сейчас в отношении женщины возбудили уголовное дело.