Мать оставила годовалую дочь спящему бомжу около метро в Москве

В суд направлено исковое заявление о лишении родительских прав женщины, которая оставила годовалую дочку бездомному. Об этом пишет портал «ANews».

Инцидент произошел в подземном переходе около станции метро «Рязанский проспект» в Москве.

Сообщается, что безработная мать-одиночка устала нянчиться с ребенком и решила от него избавиться. Женщина заприметила рядом с домом бомжа, подловила момент, когда мужчина уснул, и оставила с ним коляску. Бездомный решил оставить ребенка себе и почти сутки скитался по улицам столицы с коляской.

Тревогу о пропажи малышки в итоге забила ее старшая сестра по отцу. В настоящее время девочка находится в детской больнице. Мать девочки задержали.

Следователям она заявила, что дочку нечем было кормить, и так она решила передать ребенка на воспитание государству. В ближайшее время против женщины возбудят дело.