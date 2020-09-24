Мать организовала дома порностудию с участием маленьких дочек

Правоохранители задержали жительницу Подмосковья за распространение интимных фотографий и пикантных видео с участием своих детей, пишет «МК».

Выяснилось, что летом женщина общалась по интернету с незнакомцем. Она призналась, что воспитывает родную четырехлетнюю дочь и восьмилетнюю дочь своего супруга от первого брака.

При этом дама согласилась прислать интимные фотографии детей и снять развратное видео с их участием в обмен на денежное вознаграждение в размере примерно 30 тысяч рублей.

Отмечается, что женщина злоупотребляла спиртным и не хотела заниматься воспитанием своей дочери. Ее муж много работал, чтобы содержать семью. При этом успевал заниматься старшей дочерью.

В отношении мамаши возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».