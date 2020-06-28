Мать и ее дочь превратились в мумий за время самоизоляции в Москве

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Квартира на юге Москвы, где проживали две нелюдимые пенсионерки – мать и дочь –, на четыре месяца превратилась в склеп. Об этом пишет газета «МК».

Сообщается, что женщины жили в доме на Кавказском бульваре. Им было 89 и 57 лет. 18 июня сосед пенсионерок почувствовал в тамбуре неприятный запах. Сначала он подумал, что женщины не вынесли мусорное ведро. Через два дня на место происшествия прибыли оперативники, которые не стали вскрывать дверь квартиры пенсионерок.

25 июня жильцы вызвали полицию. Правоохранители выбили дверь и обнаружили, что в жилище трупы хозяек. По приблизительным оценкам, этот процесс длился 3-4 месяц. Они умерли примерно в одно и то же время.