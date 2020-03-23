Мать едва не сгоревшей в солярии москвички рассказала об инциденте

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В Москве женщина получила ожоги 80 процентов тела после посещения солярия в одном из салонов красоты. Ее мать рассказала о случившемся, пишет РИА Новости.

Она отметила, что пыталась отговорить дочь от похода в солярий накануне поездки в Сочи. Девушка провела в кабинке солярия 15 минут. После этого ее состояние стало ухудшаться, и она попала в больницу.

Сотрудники салона рассказали, что после окончания сеанса москвичка ушла, затем в салон пришли сотрудники полиции, которые сообщили, что девушка была в солярии в первый раз в жизни. В салоне красоты отметили, что выбор времени для загара — личная ответственность каждого человека.

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