Мать двоих детей устроила истерику из-за одного автокресла в такси

В Башкирии женщина с кулаками набросилась на водителя такси, отказавшегося везти ребенка без автокресла. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ, публикуя видео инцидента.

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Отмечается, что таксист действовал в рамках закона. Однако мать двоих детей сначала предлагает доплатить, а когда снова получает отказ, звонит в поддержку агрегатора. При этом она солгала, что у нее нет детей.

Заметив камеру в руках таксиста, женщина нападает на мужчину. После того, как у напуганных малышей началась истерика, она покинула автомобиль.