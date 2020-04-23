Массовая бойня во Владимире была заснята на видео

Десять мужчина устроили жестокую массовую драку во Владимире. Инцидент произошел 22 апреля в одном из дворов и был заснят на камеру. Видео оказалось в распоряжении Вестей.
При просмотре можно заметить, как компания победивших во время разборки жестоко добивает толпу проигравших. Снимавший происшествие автомобилист попытался остановить бойню. Однако ему пришлось покинуть место ЧП, чтобы самому остаться невредимым.
Как сообщают очевидцы, на место драки быстро прибыли наряды ППС, правоохранители оперативно разняли дерущихся.
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