Машина с туристами перевернулась в Анапе

Внедорожник УАЗ с открытым верхом перевернулся на автодороге под Анапой. В момент происшествия в салоне машины было несколько туристов.

В распоряжении РЕН ТВ оказалось видео с моментом ДТП. На нем можно заметить, как шофер УАЗа потерял контроль над авто во время поворота, после этого российский внедорожник занесло, и он улетел в кювет.

Как сообщают СМИ из Анапы, в результате происшествия никто не погиб, зато травмы получили сразу несколько человек.