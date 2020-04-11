Машина протаранила здание АЗС и снесла охранника под Тверью

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Легковая машина протаранила здание АЗС в Тверской области. ЧП случилось на территории населенного пункта Эммаусс.

В распоряжении телеканала РЕН ТВ оказалась видеозапись с моментом аварии. При просмотре кадров можно заметить, как легковушка влетает в павильон заправки, разбивая стекло, разгромив стеллажи. При этом автомобиль сносит охранника, который стоял в зале.

Согласно предварительной информации, автомобилист потерял контроль над машиной. Это и стало причиной ДТП. О состоянии охранника АЗС сообщений нет.