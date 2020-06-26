Маньяк-сантехник признался еще в двух преступлениях

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Маньяк-сантехник, орудовавший в Московской области и совершивший серию убийств и надругательств, признался еще в двух эпизодах. Об этом рассказала помощник главы ГСУ СКР по МО Ольга Врадий.

Как полагают следователи, сантехник в 2010-2020 годах залезал в дома Ступинского и Каширского городских округов, а затем убивал и насиловал. Немногим ранее маньяк рассказал, что на его счету 7 изнасилований и убийств. Недавно на допросе мужчина сообщил, что в 2019 году надругался над двумя женщинами 1940 и 1950 годов рождения, а после этого убил их. Данные преступления были совершены по «старой» схеме. Злоумышленник залез в окна на первых этажах, придушил жертв и изнасиловал.

Расследование дела сантехника продолжается. Ведется проверка маньяка на причастность к другим аналогичным преступлениям, пишет РЕН ТВ.