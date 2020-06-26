Пятница, 26 июня, 2020
20.6 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту
Новости мираПроисшествия

Маньяк-сантехник признался еще в двух преступлениях

Алексей Агеев
- Advertisement -

Маньяк-сантехник, орудовавший в Московской области и совершивший серию убийств и надругательств, признался еще в двух эпизодах. Об этом рассказала помощник главы ГСУ СКР по МО Ольга Врадий.

Как полагают следователи, сантехник в 2010-2020 годах залезал в дома Ступинского и Каширского городских округов, а затем убивал и насиловал. Немногим ранее маньяк рассказал, что на его счету 7 изнасилований и убийств. Недавно на допросе мужчина сообщил, что в 2019 году надругался над двумя женщинами 1940 и 1950 годов рождения, а после этого убил их. Данные преступления были совершены по «старой» схеме. Злоумышленник залез в окна на первых этажах, придушил жертв и изнасиловал.

Расследование дела сантехника продолжается. Ведется проверка маньяка на причастность к другим аналогичным преступлениям, пишет РЕН ТВ.

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Предыдущая статьяГубернатор проголосовал по поправкам в Конституцию
Следующая статьяПьяный дачник доехал из Новосибирска в Кузбасс в вагоне с углем

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Как защитить клубнику от гнили

Акценты
Клубничный сезон в разгаре. Именно сейчас – самое время лакомиться сладкой ароматной клубникой и заготавливать её впрок. Если вы приобретаете ягоды в...
Узнать больше

Губернатор проголосовал по поправкам в Конституцию

Власть
В четверг, 25 июня, губернатор Рязанской области Николай Любимов проголосовал по поправкам в Конституцию РФ. Вместе с женой и...
Узнать больше

Мэрия сообщила новые данные о числе заболевших COVID-19 по районам Рязани

Новости Рязани
Обновлена информация о числе заболевших коронавирусом по районам Рязани. Данные размещены на официальном сайте мэрии. На 11 часов четверга...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Женщина с коронавирусом умерла в Рязани

Новости Рязани
Точную причину смерти рязанки назовут после проведения патологоанатомического и гистологического исследований.
Узнать больше

Новости Рязани сегодня: 25 июня

Новости Рязани
Представляем вам обзор главных, на наш взгляд, новостей Рязани и Рязанской области за 25 июня. В Рязанской области...
Узнать больше

В Рязанскую область прибывают экипажи-участники «Авиадартс-2020»

Видео
В Рязанской области снова пройдёт «Авиадартс-2020». 25 июня на аэродром Дягилево прибыли экипажи различных частей, участвующие в соревнованиях. Среди...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как защитить клубнику от гнили

Акценты
Клубничный сезон в разгаре. Именно сейчас – самое время лакомиться сладкой ароматной клубникой и заготавливать её впрок. Если вы приобретаете ягоды в...
Узнать больше

Как вернуть деньги за товар, который вы не покупали

Акценты
Иногда только вернувшись из магазина, мы проверяем чек на купленные продукты. Что делать, если вы уже дома обнаружили в чеке товар, за...
Узнать больше

5 фильмов про Олимпиаду и олимпийских спортсменов

Акценты
23 июня — Международный олимпийский день. В связи с этим предлагаем вам подборку фильмов про Олимпиаду и олимпийских спортсменов. К сожалению, в...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+