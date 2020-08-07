Любовник свернул шею 55-летней женщине во время секса

Телеканалу РЕН ТВ стали известны обстоятельства смерти 55-летней женщины в Санкт-Петербурге.
Ранее сообщалось, что 4 августа ее тело нашли в комнате коммунальной квартиры в доме по набережной реки Фонтанки. Вскоре был задержан ее 38-летний любовник. Выяснилось, что по профессии он кладовщик. Женщина же была актрисой второго плана.
По предварительным данным, мужчина зверски избил подругу во время секса – свернул ей шею и сломал ребра. Возбуждено уголовное дело.
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