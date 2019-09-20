Люберецкий активист каждый день убирает мусор в Красковском лесу

Житель Люберец Сергей Кузнецов работает грузчиком. После окончания рабочего дня 29-летний мужчина не идет отдыхать, а отправляется творить добро.

Экс-детдомовец каждый день убирает мусор в Красковском лесу. Своими действиями он уже успел привлечь к себе соратников: в городе действует волонтерское движение «Единство».

Информация о люберецком супергерое была размещена в паблике «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» в соцсети ВКонтакте. Это пример того, как сложное детство и нелегкая судьба не сломили человека, и он продолжает улучшать мир вокруг себя.

Фото: «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» в соцсети ВКонтакте