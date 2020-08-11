Лысый «спортсмен» избил и изнасиловал девушку во время пробежки у школы

На школьном стадионе в Калининском районе Петербурга злоумышленник изнасиловал девушку. Об этом пишет портал «78.ru».
В полицию обратилась мать пострадавшей. По ее словам, инцидент произошел около полуночи на Гражданском проспекте. Сообщается, что неизвестный напал на ее 29-летнюю дочь во время пробежки.
Лысый мужчина в спортивной одежде около 40 лет избил и изнасиловал девушку, после чего скрылся. Сотрудники полиции разыскивают злоумышленника.
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