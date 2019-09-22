Лучшая в мире парусная яхта-2019 Black Pearl прибыла в Балтийск

Яхта Black Pearl («Черная жемчужина») прибыла в порт города Балтийска Калининградской области. Отметим, что судно является лучшим парусником текущего года по версии The World’s Superyacht Awards.

Напомним, «Черную жемчужину» спустили на воду в 2016 году. Она была собрана сотрудниками голландской верфи Oceanco. Максимальная скорость судна составляет 17 с половиной узлов. Black Pearl может проплыть через океан, используя лишь силу ветра и электричество, которое производят генераторы.

Сообщается, что собственником «Черной жемчужины» является российский бизнесмен Олег Бурлаков. Судно содержит 6 кают для 12 пассажиров, два СПА-бассейна и большой пляжный клуб, сообщает Новый Калининград.

Фото: скриншот из видео