Лошадь убила ребенка в Черкесске

Двухлетний ребенок погиб в Черкесске во время катания на лошади. ЧП произошло первого июня, когда отец решил прокатить ребенка на коне.
Когда малыш сидел верхом на лошади, животное повело себя агрессивно, скинуло ребенка на землю. Затем лошадь ударила маленького наездника огромным копытом.
Потерпевший умер почти тут же. Теперь отец погибшего мальчика задержан. ему грозит тюремный срок, пишет «Регион online».
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