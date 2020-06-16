Лось напал на трамвай в Салавате

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Буйный лось напал на трамвай в Башкирии. Инцидент случился в городе Салават. Момент «схватки» животного и транспортного средства сняли на видео.

При просмотре можно заметить, что агрессивно настроенный лось подошел к трамваю и боднул его. Поняв, по всей видимости, что такой соперник ему не по силам, сохатый скрылся с места «битвы».

Позднее местные жители замечали лося в черте города. Затем, по сообщению Вестей, животное скрылось в лесу.