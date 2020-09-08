Липецкого водители, убившего двух человек, нашли в Германии

В Липецке водитель, который убил пешехода и пассажира другого автомобиля, скрылся от правоохранительных органов в Германии, сообщает региональная прокуратура.

По информации органов, в 2017 году в Липецке гражданин Словацкой Республики сбил пешехода и врезался в другой автомобиль. В результате аварии, пешеход и пассажир машины скончались на месте, а водитель скрылся от полицейских.

На мужчину завели уголовное дело и объявили в международный розыск. В настоящее время подозреваемого обнаружили в Германии, а прокуратура области инициировала вопрос о выдаче данного лица для преследования по закону.