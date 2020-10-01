Липецкие перевозчики предложили поднять цены за проезд

Перевозчики Липецка и Ельца предложили поднять цену за проезд на общественном транспорте, сообщает Gorod48.

— Соответствующее сообщение поступило в региональное управление потребительского рынка и ценовой политики от группы перевозчиков. Они требует увеличить тарифы на перевозку багажа и пассажиров по внутригородским и межмуниципальным маршрутам в границах Липецкой области, — говорится в сообщении.

По мнению перевозчиков, тарифы необходимо поднять из-за роста цен на коммунальные услуги, топливо, смазочные материалы и запчасти. Кроме того, на бюджете сказывается и увеличение НДС до 20%. Также в 2019 году перевозчики купили 195 автобусов, что тоже существенно ударило по кошельку.

Начальник областного управления потребительского рынка и ценовой политики Юрий Букреев заявил, что это не первая их попытка за 2020 года поднять цены на проезд. А перед ведомством стоит главная задача — удостовериться в обоснованности предложений.

Перевозчики планируют поднять цены на межмуниципальные маршруты на 10-110%, а на внутри города проезд может подорожать на четыре рубля.

Юрий Букреев заметил, что управление старается учитывать как интересы потребителей, так и желания перевозчика.

— Именно поэтому тарифы в общественном транспорте региона не менялись уже более двух лет, а плата за проезд в регионе — одна из самых маленьких по ЦФО. Дешевле, чем в Липецке, плата по картам меньше только в пяти из 16-ти областей, — отметил Букреев.