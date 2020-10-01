Липецкие перевозчики предложили поднять цены за проезд

Перевозчики Липецка и Ельца предложили поднять цену за проезд на общественном транспорте, сообщает Gorod48.
По мнению перевозчиков, тарифы необходимо поднять из-за роста цен на коммунальные услуги, топливо, смазочные материалы и запчасти. Кроме того, на бюджете сказывается и увеличение НДС до 20%. Также в 2019 году перевозчики купили 195 автобусов, что тоже существенно ударило по кошельку.
Начальник областного управления потребительского рынка и ценовой политики Юрий Букреев заявил, что это не первая их попытка за 2020 года поднять цены на проезд. А перед ведомством стоит главная задача — удостовериться в обоснованности предложений.
Перевозчики планируют поднять цены на межмуниципальные маршруты на 10-110%, а на внутри города проезд может подорожать на четыре рубля.
Юрий Букреев заметил, что управление старается учитывать как интересы потребителей, так и желания перевозчика.