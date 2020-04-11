Лихач протаранил соседнюю машину в Казани

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Лихач на черной иномарке протаранил автомобиль, ехавший по своей полосе в Казани. Инцидент засняли на видео.

Фото и видео — Казань.ЧП

Кадры с места событий оказались в распоряжении телеканала РЕН ТВ. При просмотре можно увидеть, что две машины движутся по своим полосам. Внезапно черная легковушка, ехавшая по правой полосе, резко вылетела вперед. Она таранит «соседку», затем ее разворачивает на дороге.

Согласно предварительным данным, никто в результат ДТП травм не получил. Однако эпичная авария вызвала резонанс в Сети.