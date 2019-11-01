Лада стала грудой металла: под Тобольском насмерть разбились двое мужчин

31 октября, в вечернее время суток, неподалеку от города Тобольска Тюменской области столкнулись легковой и грузовой автомобили. Авария закончилась трагедией: в результате ДТП погибли двое мужчин.

Все произошло на автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск примерно в 19:00. Согласно информации, полученной от сотрудников полиции, в тяжелых погодных условиях 49-летний водитель седана ВАЗ-2115 совершил выезд на полосу для движения встречных автомобилей и врезался в самосвал марки Volvo.

После лобового столкновения Ладу разорвало на куски. Машина превратилась в груду металла, у находившихся в салоне двоих мужчин шансов выжить не было. Известно, что ВАЗ двигался на зимней резине. По факту происшествия ведется расследование, сообщает 72.ру.

Фото: «ЧС Тобольск», «Криминальный Тобольск» в соцсети ВКонтакте