Кузнецова оценила ситуацию с оправданием отца-насильника в Татарстане

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Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова держит на контроле вопрос об оправдании жителя Татарстана по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении его дочери. Об этом пишет РИА Новости.

Омбудсмен отметила, что в этой ситуации следует разобраться, поскольку полуторагодовалый ребенок даже не может рассказать, что с ним произошло.

Ранее старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев сообщил, что прокуратура обжаловала решение Бугульминского районного суда.

Как отмечают местные СМИ, в ходе следствия подозреваемый сначала заявил, что не применял насилия к дочери, а просто хотел поменять ей памперс. Затем он рассказал, что из-за ссоры с женой «просто психанул» и сорвал зло на девочке. Жена в суде выступила в защиту мужа.