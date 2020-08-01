Крымская полиция проверит инцидент с «охранником пляжа» с плеткой

Крымская полиция проведет проверку по факту инцидента, произошедшего на одном из пляжей, когда «охранник пляжа» напал с плеткой на семью с маленьким ребенком. Об этом пишет РЕН ТВ.

Пострадавшие заявление в правоохранительные органы не подавали. Но стражи порядка все равно решили провести проверку, установив детали случившегося.

Ранее стало известно, что «охранник пляжа» стал выгонять семью с маленьким ребенком с территории санаторного пляжа, угрожая им плеткой. Действия мужчины засняла на видео потерпевшая. Охранник едва не разбил ей смартфон во время инцидента.