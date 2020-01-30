Кроссовер Suzuki SX4 прибавил в стоимости 50 тысяч

Небольшой японский паркетник Suzuki SX4 стал дороже. Машина прибавила в стоимости в двух версиях. При этом флагманские комплектации дороже не становились.

В цене прибавила версия Tabi Powered. Она обойдется отныне в минимум 1 665 900 рублей. За эти деньги производитель предлагает машину с 1,6-литровым мотором на 117 лошадиных сил.

Если захочется купить комплектацию с 140-сильным двигателем, объем которого составляет 1,4 литра, нужно знать, что эта версия теперь стоит минимум 1 865 990 рублей, сообщает 32cars.

Фото: Автоэволюшн