Кот из Сибири увлекся слежкой и влюбил в себя пользователей Сети

Кот из Сибири, которого зовут Стерлинг, стал звездой Сети. Такого успеха пушистый добился благодаря видео, на котором он следит за сусликом.

В распоряжении телеканала РЕН ТВ оказался этот видеоролик. При просмотре контента можно увидеть, как кот увидел в траве суслика. Но Стерлинг не стал тут же прыгать за новым знакомым. Вместо этого он встал на задние лапы и стал следить за животным.

Отметим, что классные выкрутасы кота, который едва не победил правила гравитации, очень понравились пользователям Сети. А хозяева Стерлинга завели ему аккаунт в Инстаграме.