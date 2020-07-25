Королева раскрыла секрет крепких отношений с Тарзаном

Популярная певица Наташа Королева объяснила, почему их отношения с мужем Сергеем Глушко (Тарзаном) являются такими крепкими. По ее словам, секретом успешной семейной жизни стали терпение стриптизера и ангельский характер артистки.

«Вот крепкие оказались орешки! На самом деле, мы просто две половинки одного целого. Вот так нам повезло. Мы кайфуем друг от друга, даже несмотря на то, что много лет живем вместе», – заявила Королева.

Королева подметила также, что ее перестали напрягать фанатки Тарзана. Они уже понимают, что у них нет шансов, сообщает РИА ФАН.

«Иногда надо давать мужу повод ревновать. Но только своей внешностью – чтобы другие мужчины обращали внимание. А в остальном – ни-ни», – добавила Королева.