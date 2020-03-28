Конюх-педофил развратил двух девочек на Алтае

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Суд вынес приговор в отношении мужчины, работавший конюхом, который был признан виновным в изнасиловании двух девочек. Об этом пишет «Газета.ru» со ссылкой на СУ СК России по Алтайскому краю.

По версии следствия, насильник заманил в конюшню одну из девочек, пообещав покатать на лошади и подарив украшения. После этого он надругался над жертвой. То же самое он сделал с ее сестрой. Речь идет о детях 8 и 9 лет.

Выяснилось, что мужчина судим за преступления против половой неприкосновенности малолетних.

Отметим, что злоумышленника приговорили к 16 годам лишения свободы с обязательным посещением психиатра.