«Конор и Хабиб» из Волгограда подрались на проезжей части

В Сети появилось видео потасовки на проезжей части в Волгограде. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.
Сообщается, что пешеход и водитель не поделили дорогу. По словам автора ролика, прохожий сделал замечание водителю, заехавшему на тротуар, что и стало причиной дорожного конфликта.
«Нурмагомедов и Макгрегор из Волгограда. Закружились в диком танце», – говорится в комментариях к видео.
Отмечается, что дракой это назвать сложно.
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