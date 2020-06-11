Конкурс «Мастера гостеприимства» и Почта России запустили акцию #РоссияНаОткрытке

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Организаторы конкурса «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства – совместно с Почтой России запустили акцию, в которой каждый может поделиться с близкими открыткой с изображением своего региона или фирменной открыткой «Мастера гостеприимства».

В преддверии Дня России «Мастера гостеприимства» начнут отправлять открытки по всей стране. Каждый желающий сможет пригласить в свой регион родных и близких двумя способами:

– выбрать на сайте Почты России одну из открыток «Мастеров гостеприимства» и отправить её напрямую через сайт;

– купить открытку с красивыми и любимыми видами своего региона, его культурными или национальными особенностями и отправить Почтой России.

Отправляя открытки, участники акции смогут рассказать о привлекательности своего региона и пригласить получателя в гости, проявив настоящее гостеприимство.

«Ни одна компания не знает столько о красоте нашей страны, как Почта России. Наши отделения есть даже в самых удаленных точках России. Мы рады поддержать инициативу #РоссияНаОткрытке конкурса «Мастера гостеприимства», которая поможет узнать о самых интересных местах нашей страны как можно большему числу людей», — отмечает заместитель генерального директора по почтовому бизнесу и социальным услугам АО «Почта России» Ярослав Мандрон.

«Конкурс «Мастера гостеприимства», как и другие проекты президентской платформы «Россия – страна возможностей», живут не только конкурсными испытаниями. Каждый из проектов старается стать заметным явлением в своей профессиональной сфере, организуя образовательные, просветительские или социальные мероприятия. «Мастера гостеприимства» вновь стали инициаторами интересной акции по поддержке регионального туризма, который в силу обстоятельств оказался в трудном положении. Уверен, что важно обратить внимание на туристический потенциал каждого субъекта России в преддверии большого курортного сезона после отмены режима самоизоляции. Надеюсь, что все 25 проектов, входящих в платформу «Россия – страна возможностей», с радостью присоединятся к этой акции», — рассказал руководитель направления по работе с партнерами АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков.

«Наш конкурс – в первую очередь о России. Её красотах, просторах, любви к Родине и желании поделиться этим со всеми. Поэтому День России для участников конкурса — это еще одна возможность напомнить друг другу, в какой замечательной стране мы живем. Ну и конечно пригласить в гости и присоединиться к нашей дружной семье «Мастеров гостеприимства»», – отметил руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Евгений Малыгин.

Открытки будут публиковаться в социальных сетях конкурса с хештегом #РоссияНаОткрытке. В акции может принять участие любой желающий.

Информационная справка:

Всероссийский профессиональный конкурс «Мастера гостеприимства» стартовал 13 ноября. Цель проекта – раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, будут оцениваться их авторские проекты в сфере гостеприимства. Лучшие получат поддержку и будут реализованы в регионах России. Соорганизатором конкурса выступает Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ).

Победителями станут 50 конкурсантов. Все они смогут участвовать в программе наставничества с лидерами индустрии и представителями органов государственной власти. 25 из них также получат сертификат на специальную образовательную программу в московской школе управления «Сколково». При этом все финалисты могут получить приглашения на стажировки в органы государственной власти, ведущие компании и организации.

Конкурс «Мастера гостеприимства» проходит в несколько этапов: регистрация и отборочный этап, региональные полуфиналы и финал. На конкурс было принято 20 935 заявок. Отборочный этап (онлайн-тестирование) конкурса стартовал 17 января. В рамках него эксперты конкурса будут оценивать общие и профессиональные знания, интеллектуальные способности и управленческие компетенции.

Региональные полуфиналы проходят в 9 регионах России. Финал соберет 200 отраслевых специалистов. Победители получат в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства. Лучшие проекты конкурса могут быть реализованы при поддержки Федеральной пассажирской компании, Ростуризма и Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Участники также смогут выиграть бизнес-курс английского языка от школы Skyeng, обучение в школе туризма Travel Business School, поддержку лучших проектов от российского сервиса путешествий №1 Туту.ру, 1 миллион рублей от компании METRO Cash&Carry, сертификаты на обучение от Академии Слетать.ру, участие в выездном туре от Coral Business School и многое другое.

Подробнее о конкурсе: https://welcomecup.ru/

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».