Компания Tata разрабатывает новый кроссовер

Сотрудники индийской автомобильной компании Tata занимаются разработкой нового компактного паркетника. Машина будет называться Blackbird и начнет конкурировать с такими кроссоверами, как Hyundai Creta, Kia Seltos и Nissan Kicks.

По факту, новинка является клоном Chery Tiggo 5X. Эти две машины отличает друг от друга только внешний вид. У индийского паркетника экстерьер выполнен в корпоративном стиле Impact 2.0 Design. Такой «лук» сильно отличается от «внешки» китайского паркетника.

Что касается начинки, здесь данные скудны: под капотом будут располагается два турбированных двигателя: 1,2-литровый бензиновый и полуторалитровый «дизель». Сообщается, что сперва Tata Blackbird станут реализовывать лишь на территории Индии. Позднее разработчики рассчитывают сделать из кроссовера глобальную модель, сообщает UsedCаrs.

Фото: UsedCаrs