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Компании обяжут компенсировать расходы сотрудников на удаленке

7info 2
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На удаленной работе сотруднику стоит возмещать дополнительные расходы, например на электроэнергию, интернет, телефонную связь, компьютерные программы. Такое положение есть в проекте поправок в Трудовой кодекс о временной удаленной работе, с которым ознакомились «Известия».

Документ разработала Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР), его предполагается рассмотреть в Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений.

Документ предусматривает внесение в Трудовой кодекс новой статьи о временной удаленной работе. В ней говорится, что для изменения трудового режима нужно оформить дополнительное соглашение между работодателем и сотрудником. Оно в том числе должно подразумевать порядок и сроки возмещения расходов последнего, возникших на удаленке. Это может быть оплата электроэнергии, программного обеспечения, в том числе антивирусной защиты, приведены примеры в законопроекте.

В Минтруд поступил подготовленный ФНПР законопроект, специалисты знакомятся с документом, сообщили в пресс-службе ведомства. В целом министерство поддерживает урегулирование спорных вопросов, связанных с организацией удаленной занятости, но еще продолжает консультации относительно конкретных норм, сказали там. Вопросы организации дистанционной работы могут решаться по-разному в зависимости от категорий сотрудников и видов деятельности компаний, подчеркнули в пресс-службе Минтруда.

Подробнее читайте в материале «Известий»:
Затратное далёко: россиянам могут начать возмещать расходы на удаленке

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