«Камаз» запатентовал автомобиль без кабины

ПАО «Камаз» запатентовало грузовой электрический бескабинный автомобиль». Фотографии грузовика опубликованы в базе Федерального института промышленной собственности. Об этом сообщает «Российская газета».



У нового грузовика одинаковые передняя и задняя части. Электрическая батарея, от которой будет работать транспортное средство, находится ниже пола. Для её обслуживания есть специальный люк с откидной крышкой.



По предположению издания, новый «Камаз» может использоваться для перевозки комплектующих между производствами Камского автозавода.

