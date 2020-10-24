К Нового году в России ожидается увеличение цен на продукты

К Новому году в России может подорожать ряд продуктов. Об этом заявил директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков «Вечерней Москве».
Так, по его мнению цены увеличатся на макаронные изделия, так как в их производство заложено большое количество продовольственной пшеницы, которая также значительно поднялась в цене. Также подорожание ждет и фуражные культуры, которыми кормят скот. В частности, это коснется ячменя, пшеницы и фуражной кукурузы.
Существенное подорожание ожидает рыбу и рыбную продукцию. Это связано с маленьким уловом рыбаков.