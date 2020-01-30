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Jaguar начал тестировать прототип обновленного XF

Британский автопроизводитель Jaguar начал испытывать прототип нового седана XF. Во время тестов машину засняли фотошпионы.

Новинка «позировала» перед камерой в камуфляжной пленке. Последняя скрывает измененные части экстерьера. При этом защитные наклейки не помешали экспертам сделать выводы: на новый XF установят улучшенную оптику, доработанный бампер спереди, иные задние фонари.

Детали интерьера рассмотерть не удалось, так как их старательно скрывают от посторонних глаз. Однако автоэксперты считают, что в салоне применят отделку из более дорогостоящих материалов, а также внедрят еще больше технологий. Например, должен появиться экран для климат-контроля, а также 12,3-дюймовый дисплей цифровой приборк. Ожидается, что новый Jaguar XF презентуют до конца 2020 года, сообщает 32cars.

Фото: Мотор1

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