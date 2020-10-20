Известный журналист рассказал, как оказался в «ковидном» аду

Журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников рассказал НТВ, как оказался в «ковидном» аду. Сюжет об этом появился в программе «Новые русские сенсации».

После первой волны коронавируса журналист, которого называют главным биографом Путина, остался здоров. Летом он женился. В программе рассказывается, что в загсе все были в масках, а затем уже без них. Среди гостей на свадьбе были политики Владислав Сурков, музыкант Андрей Макаревич, Ксения Собчак с Константином Богомоловым.

Через три дня Колесников поехал с своему другу, который также бы у него на свадьбе. А ещё через два дня тот написал ему, что заразился. После этого COVID-19 был выявлен и у самого журналиста.

Андрей оказался в больничной палате. Туда к нему приехала и супруга Даша. У неё, кстати, коронавируса не было.

– Свой медовый месяц главный биограф Путина провел на больничной койке. Пройдя все круги COVID-19, Колесников скажет: от сумы, тюрьмы и коронавируса не зарекайся. Следующим может быть любой, – отмечается в сюжете НТВ.