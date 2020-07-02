Известная депутат умерла в больнице для пациентов с COVID-19 на Урале

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В больнице, где лечат пациентов с COVID-19, умерла депутат городской думы Екатеринбурга Елена Дерягина. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что сведений о том, что у женщины был коронавирус, пока нет. По словам пресс-секретаря думы Дмитрия Егоркина, у нее были проблемы с сердцем, оторвался тромб, в результате чего та скончалась.

Дерягина была депутатом гордумы четырех созывов. Она известна резонансными заявлениями. В частности, депутат предлагала отменить бесплатное питание для младших школьников, оставив адресную помощь для детей-инвалидов и многодетных семей. Кроме того, она выступала против того, чтобы студенты бесплатно ездили на общественном транспорте.

Фото: Артем Устюжанин / E1.RU