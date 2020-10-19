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Новости мираПроисшествия

Изверг изнасиловал пожилую женщину в присутствии мужа-инвалида

Никита Брыкин

В Республике Алтай осудят 40-летнего местного жителя, который обвиняется в незаконном проникновении в чужой дом и изнасиловании женщины, об этом пишет портал «НГА».

Инцидент произошел 17 июля прошлого года в селе Красносельск. Сообщается, что сначала пьяный злоумышленник пришел выяснять отношения к 50-летней женщине, матери их ребенка. Мужчина был взбешен из-за того, что она пожаловалась судебным приставам, что тот не платит алименты.

После этого он отправился к 60-летней односельчанке, которая живет с пожилым супругом, инвалидом по зрению. Также он не может самостоятельно передвигаться. Ночной гость проник в дом и, применяя насилие, изнасиловал пожилую женщину.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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