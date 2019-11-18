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Изуродованная кислотой модель рассказала о своей жизни

Известная модель Элеонора Кондратюк дала интервью RT. Она рассказала, как живет после того, как была изуродована кислотой.

Выяснилось, что женщина перенесла с тех пор порядка 200 операций. Инцидент произошел в сентябре 1999 года в Сочи. Обладательница звания «Мисс очарование» отвергла ухаживания со стороны Рубена Григоряна, известного в криминальных кругах.

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По словам модели, она долгое время не могла смотреть в зеркало. Однако Кондратюк не стала испытывать ненависть к мужчинам, считая, что плохие поступки зависят от личности. Сейчас она работает логотерапевтом.

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