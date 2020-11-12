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Изнасиловавшим дознавательницу экс-полицейским из Уфы отменили приговор

Никита Брыкин

В Уфе отменили приговор трем бывшим полицейским, которых посадили после обвинения в групповом изнасиловании 23-летней дознавательницы, пишет портал «Kazan First».

По первому приговору их посадили на срок от 6 до 7 лет, после апелляции – двое были оправданы, а третьему сократили срок с 6 до 4 лет. Правоохранителей уволили из полиции.

Кассационный суд постановил передать дело на новое апелляционное рассмотрение в Верховный суд Башкирии в ином составе суда. Экс-полицейских отправили под домашний арест на три месяца.

По словам потерпевшей, коллеги изнасиловали ее 29 октября 2018 года в отделе МВД по Уфимскому району Башкирии.

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